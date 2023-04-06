Відео

13:30 06.04.2023

Досягнення виноробної галузі у 2022 році та плани на 2023 рік

1 хв читати

У четвер, 6 квітня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Досягнення виноробної галузі у 2022 році та плани на 2023 рік". Учасники: заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич; голова громадського об'єднання "Укрсадвинпром" Володимир Печко; винороб у чотирьох країнах, інвестор у виноробну галузь України Рікардо Нуньєс; заступник голови громадського об'єднання "Укрсадвинпром" із міжнародних зв'язків Наталія Бурлаченко; заступник голови громадського об'єднання "Укрсадвинпром" Максим Уракін; генеральний директор Міжнародної організації виноградарства та виноробства (МОВВ) Пау Рока; керівник секретаріату МОВВ Родріго де Касас (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

ОСТАННЄ

Пресконференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Горизонти післявоєнного відновлення"

"Парад надій-2023", що надихає на Перемогу

Чи співставні ресурси України і Росії для ведення війни? Як вони позначаться на її тривалості?

Пресконференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" під назвою "Пацифікація росії: підходи, ризики та перспективи для України"

Пресконференція Федерації гирьового спорту України на тему "Російські позиції на українському гирьовому фронті"

Скільки українців планують виїхати з країни після війни

Українська та світова політика - березнева концентрація. Що далі?

Віталій Кличко відвідав передові позиції у Бахмуті та Вугледарі та привіз захисникам дрони та ліки

Під час війни держкомпанія нищить спадщину і виселяє село заради сумнівного будівництва за кредит у 1,5 млрд євро

ЗСУ випустили проникливий відеоролик із закликом вступати до лав захисників: "Захисти своє!"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА