У четвер, 6 квітня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Досягнення виноробної галузі у 2022 році та плани на 2023 рік". Учасники: заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич; голова громадського об'єднання "Укрсадвинпром" Володимир Печко; винороб у чотирьох країнах, інвестор у виноробну галузь України Рікардо Нуньєс; заступник голови громадського об'єднання "Укрсадвинпром" із міжнародних зв'язків Наталія Бурлаченко; заступник голови громадського об'єднання "Укрсадвинпром" Максим Уракін; генеральний директор Міжнародної організації виноградарства та виноробства (МОВВ) Пау Рока; керівник секретаріату МОВВ Родріго де Касас (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.