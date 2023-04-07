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09:30 07.04.2023

Пресконференція експертної платформи Global 100% RE Ukraine на тему "Підписання угоди про співпрацю з німецькими асоціаціями відновлюваної енергетики як важливий крок реформування української енергетичної сфери"

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У п'ятницю, 7 квітня, о 10.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5а) розпочнеться пресконференція експертної платформи Global 100% RE Ukraine на тему "Підписання угоди про співпрацю з німецькими асоціаціями відновлюваної енергетики як важливий крок реформування української енергетичної сфери".

Учасники:
голова правління Global 100% RE Ukraine, президент ТОВ "МХП Еко Енерджи", член правління ГС "Біоенергетична асоціація України" Олександр Домбровський;
голова правління ГС "Українська вітроенергетична асоціація" (УВЕА) Андрій Конеченков;
виконавчий директор ГС "Асоціація сонячної енергетики України" Артем Семенишин;
голова правління ГС "Біоенергетична асоціація України", член правління Європейської біоенергетичної асоціації Георгій Гелетуха;
модератор пресконференції, директор Global 100% RE Ukraine, голова правління Асоціації енергосервісних компаній України Олексій Корчміт.

Трансляція та відеозапис будуть доступні на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Акредитація журналістів за тел. (098) 988-59-61, idspresscenter@gmail.com

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