У четвер, 6 квітня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Горизонти післявоєнного відновлення". Учасники: економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ; політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких; політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру "Об'єднана Україна" Антон Кучухідзе; (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за лінком https://www.united-ukraine.org.ua/ і електронною поштою tt.united.ukraine@gmail.com