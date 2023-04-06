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10:24 06.04.2023

Пресконференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Горизонти післявоєнного відновлення"

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У четвер, 6 квітня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" на тему "Горизонти післявоєнного відновлення". Учасники: економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ; політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких; політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру "Об'єднана Україна" Антон Кучухідзе; (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за лінком https://www.united-ukraine.org.ua/ і електронною поштою tt.united.ukraine@gmail.com

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