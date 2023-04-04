"Парад надій-2023", що надихає на Перемогу

700 учасників розіграли 250 комплектів нагород, а кубок за краще виконання фокстрота поїхав в Одесу

25 березня 2023 року в столиці відбувся 33 фестиваль бально-спортивних танців “Парад надій-2023». Організатори турніра – заслужений тренер України Валентина Федорчук, продовжувачка династії тренерка Альона Федорчук-Лемішко та генеральний партнер співзасновник Групи компаній Фокстрот Геннадій Виходцев провели його у рамках Київського благодійного туру танцювальних фестивалів на підтримку українських захисників “Все буде Україна!”.

Більше 700 танцорів з 85 клубів України вийшли протягом дня на паркет Парада надій в Інституті фізкультури Національного університету фізичного виховання та спорту України. Протягом дня спортсмени змагалися в латиноамериканській та європейській програмах бально-спортивних танців в 41 категорії від категорії “Перші кроки” до “Дорослих” та навіть “Сеньйорів”. 250 комплектів нагород знайшли своїх власників.

«Так, війна. Так, тяжко, але потрібно жити, боротися та перемагати. Танці надихають на це», - говорить про Парад надій у військовий час Валентина Федорчук. Кожне з п’яти відділень турніра вона починала з гімна України та гасла “Слава Україні!”. І невпинно дякувала: “Завдяки нашим захисникам ми маємо можливість танцювати, змагатися, досягати спортивних результатів, і ми завжди пам’ятаємо, яку високу ціну платить за цю можливість український народ та наші ЗСУ”.

“Служитимемо українському народові, аби у вас була можливість провести ще не один такий Парад надій”, - сказав полковник, заступник командира зенітної ракетної бригади Повітряних Сил Збройних Сил України, якого на Парад надій запросили представники “Фокстрота”. Генеральний партнер «Парада надій» - Група компаній Фокстрот ініціювала допомогу цій бригаді, бо шефствує над цим структурним підрозділом з 2022 року.

Валентина Федорчук підтримала ініціативу: “Просимо прийняти й від «Парада надій» підтримку для Вашої, пане полковнику, бригади. Ці гроші ми передаємо на рахунок фонда БОН як цільове призначення на потреби зенітної ракетної бригади Повітряних Сил Збройних Сил України”.

Зал щирими оплесками зустрів рішення Валентини Федорчук та її команди.

А далі почалися змагання за розкладом: юніори, молодь, дорослі, які демонстрували суддям з США, Польщі, України свої навики в танцювальних фігурах, артистизм та відчуття партнера у вальсі, фокстроті, джайві, пасадоблі тощо.

«Одне задоволення танцювати на таких заходах, коли все чітко, за графіком, з гарною музикою та гарними глядачами», - розповів Володимир Кузьмін, який 7 років тому з іншою партнеркою вже змагався за кубок Фокстрота, але посів 2 місце. Він та його партнерка Божена Турчинова представляють клуб «Діамант» і на турнірі «Парад надій-203» виграли 20 кубок Фокстрота. Це єдине в Україні та світі змагання лише з цього виду танцю, спрямоване на популяризацію найскладнішого танцю європейської програми - фокстрота.

- Безперечно, що зараз важкий час. Це добре, що для мене і для кожного з нас бачити, що ці змагання відбулися. Вони дали шанс дітям танцювати, дали дітям надію, - говорить суддя з США, переможець відкритого чемпіонату Англії серед профі в стандартній програмі Джонатан Вілкінс.

Парад надій виявився фартовим – жодної повітряної тривоги не прозвучало цього дня. Закінчився воєнний «Парад надій» церемонією нагородження – не лише кубками та медалями, а й відзнаками від партнерів. Спортсменам молодших вікових категорій організатори вручали іграшки від доброго партнера - торгової марки «Гулівер Країна» та магазина дитячих іграшок «ГУЛІВЕР». Дорослих спортсменів, суддівську бригаду та партнерів турніра вітали продукцією алкогольного холдинга BAYADERA GROUP, партнера маленьких та великих перемог. А ведучий змагання неодноразово називав медіапартнерів Парада надій: всеукраїнське інтернет-видання “Дзеркало Тижня. ZN,UA”, інформаційне агентство “Інтерфакс-Україна”, медіа холдинг OBOZREVATEL і всеукраїнська газета “День”, «Вікенд у Києві»,

Пропонуємо відео з турніру, за яке дякуємо інформаційному координатору “Параду надій” - Національній агенції стратегічних комунікацій та автору відеороботи Олексію Гончаруку.