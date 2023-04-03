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11:29 03.04.2023

Чи співставні ресурси України і Росії для ведення війни? Як вони позначаться на її тривалості?

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У понеділок, 3 квітня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи співставні ресурси України і Росії для ведення війни? Як вони позначаться на її тривалості?". Учасники: політичний експерт Олександр Кочетков; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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