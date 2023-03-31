У п'ятницю, 31 березня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція Аналітичного центру "Об'єднана Україна" під назвою "Пацифікація росії: підходи, ризики та перспективи для України". Учасники: політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких; політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру "Об'єднана Україна" Антон Кучухідзе; політолог, доктор політичних наук Петро Олещук, експерт-міжнародник Дмитро Левусь (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за посиланням https://www.united-ukraine.org.ua/ та електронною поштою tt.united.ukraine@gmail.com