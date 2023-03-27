У понеділок, 27 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Українська та світова політика - березнева концентрація. Що далі?". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.