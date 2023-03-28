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10:00 28.03.2023

Скільки українців планують виїхати з країни після війни

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У вівторок, 28 березня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка на тему "Скільки українців планують виїхати з країни після війни" (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (066) 728-75-15 або електронною поштою karolina.tymkiv@gmail.com

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