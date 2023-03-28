Пресконференція Федерації гирьового спорту України на тему "Російські позиції на українському гирьовому фронті"

У вівторок, 28 березня, о 13.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Російські позиції на українському гирьовому фронті", організатор - Федерація гирьового спорту України (ФГСУ). Учасники: президент Федерації гирьового спорту України, заслужений тренер України, кандидат педагогічних наук, професор Юрій Щербина; адвокат, кандидат юридичних наук Ігор Галицький; начальник Київського міського відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, майстер спорту, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України Сергій Бобровник; учитель загальноосвітньої школи №1 м. Києва, вчитель вищої категорії, майстер спорту, суддя національної категорії Михайло Ісаєв; журналіст Вадим Корженко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (066) 215-95-46.

В умовах воєнних дій із росією, коли гинуть наші співвітчизники, а прогресивні спортивні організації розривають зв'язки зі спортивними федераціями росії, в Україні за підтримки Міністерства молоді та спорту України діє проросійська організація Всеукраїнська громадська організація "Союз гирьового спорту України" (СГСУ). З початку свого створення (2010 рік) СГСУ розвивається за російськими правилами і входить до складу Міжнародної спілки гирьового спорту (МСГС), створеної з ініціативи росіян. СГСУ до цього дня, спільно з представниками Російської Федерації гирьового спорту, які входять до складу керівних органів МСГС, бере участь в організації та проведенні міжнародних змагань з гирьового спорту.

Федерація гирьового спорту України (ФГСУ) багаторазово вказувала на ці факти, звертаючись до Міністерства молоді та спорту України та різних державних структур, але це питання завжди залишалося поза увагою.