В Одесі блокують доступ до "Гончаренко центру", де волонтери плетуть маскувальні сітки для ЗСУ

Вже другу добу в Одесі волонтерів "Гончарено центру" не пускають у будівлю видавництва "Чорномор’я", де вони орендують приміщення. Вхід до приміщення блокують тітушки. Про це повідомив народний депутат України від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

"Вчорашня історія з нашим Гончаренко центром в Одесі має продовження. Сьогодні зранку знову заблокували вхід нашим волонтерам до будівлі. Ще раз, хто не розуміє: наш волонтерський центр зараз активно допомагає ЗСУ! Працюючи проти волонтерів, ви працюєте проти захисників. Я нагадаю, що війна ще не закінчилась", - заявив Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, волонтерів припинили пропускати до будівлі у п’ятницю, 17 березня. У центрі щоденно працювали понад 40 волонтерів: плели маскувальні сітки, збирали посилки для бійців ЗСУ, видавали гуманітарну допомогу переселенцям тощо. З самого ранку 17 березня до волонтерського центру зайшли співробітники приватної охоронної компанії, які заблокували вхід і не давали волонтерам працювати. Крім того, тітушки накинулися на депутата Одеської міської ради Петра Обухова, який разом з іншим депутатом, Олегом Звягіним, приїхали на місце подій, щоб розібратися у ситуації.

Сьогодні, у суботу, блокування доступу волонтерів до "Гончаренко-центру" продовжилося.

"Ви хочете, щоб вам ноги переламали?". Ось так тітушки сьогодні зустрічають наших волонтерів, активістів та депутатів міськради, які прийшли на захист Гончаренко центру в Одесі. Це ганьба!" – написав Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що людей не пропускали до будівлі, де розміщене бомбосховище, навіть під час повітряної тривоги. А діти, які прийшли у "Гончаренко центр" на мовні курси, виявилися заблокованими у приміщенні.

"Їх не випускають!!! Це просто треш. В цей час нагнали охорону і все закрили, тепер малечу не випускають і нікого до них не пускають. Хтось пояснить, що це???" - написав нардеп.

Волонтери на знак протесту проти свавілля почали плести сітки прямо біля входу в приміщення. Вони також намагалися привернути увагу до інциденту за допомогою плакатів.

Олексій Гончаренко закликав правоохоронні органи втрутитися у ситуацію і не заважати роботі волонтерів.