У понеділок, 20 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства відбудеться дискусія на тему "Східна Європа і постросійський простір - проблеми перспективної взаємодії". Учасники: політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.