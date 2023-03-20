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11:30 20.03.2023

Східна Європа і постросійський простір - проблеми перспективної взаємодії

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У понеділок, 20 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства відбудеться дискусія на тему "Східна Європа і постросійський простір - проблеми перспективної взаємодії". Учасники: політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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