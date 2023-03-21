Під час війни держкомпанія нищить спадщину і виселяє село заради сумнівного будівництва за кредит у 1,5 млрд євро

У вівторок, 21 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Під час війни держкомпанія нищить спадщину і виселяє село заради сумнівного будівництва за кредит у 1,5 млрд євро". Організатор - Національний екологічний центр України (НЕЦУ). Учасники: голова Національного екологічного центру України, кандидат геологічних наук Руслан Гаврилюк; адвокат Олександр Ілясов; кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного заповідника "Софія Київська" Тимур Бобровський; науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника "Трахтемирів" Дмитро Іванов (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (066) 215-95-46.

Додатково:

Прийняте урядом Януковича рішення про будівництво цього підприємства (яке відмовились кредитувати європейські банки, зате погодились китайські), досі в планах уряду нинішнього - попри втрату у результаті комплексу об’єктів національної спадщини, знесення села, екологічні загрози, а ще техногенні ризики, якими зможе скористатися ворог. Про що не знає майже ніхто: технологія, запланована на новому підприємстві - 90-річної давності і в 10 разів дорожча за сучасні аналоги.