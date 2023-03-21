Відео

11:30 21.03.2023

Під час війни держкомпанія нищить спадщину і виселяє село заради сумнівного будівництва за кредит у 1,5 млрд євро

1 хв читати

У вівторок, 21 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Під час війни держкомпанія нищить спадщину і виселяє село заради сумнівного будівництва за кредит у 1,5 млрд євро". Організатор - Національний екологічний центр України (НЕЦУ). Учасники: голова Національного екологічного центру України, кандидат геологічних наук Руслан Гаврилюк; адвокат Олександр Ілясов; кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного заповідника "Софія Київська" Тимур Бобровський; науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника "Трахтемирів" Дмитро Іванов (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (066) 215-95-46.

Додатково:

Прийняте урядом Януковича рішення про будівництво цього підприємства (яке відмовились кредитувати європейські банки, зате погодились китайські), досі в планах уряду нинішнього - попри втрату у результаті комплексу об’єктів національної спадщини, знесення села, екологічні загрози, а ще техногенні ризики, якими зможе скористатися ворог. Про що не знає майже ніхто: технологія, запланована на новому підприємстві - 90-річної давності і в 10 разів дорожча за сучасні аналоги.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

ОСТАННЄ

ЗСУ випустили проникливий відеоролик із закликом вступати до лав захисників: "Захисти своє!"

Східна Європа і постросійський простір - проблеми перспективної взаємодії

В Одесі блокують доступ до "Гончаренко центру", де волонтери плетуть маскувальні сітки для ЗСУ

"Ідеологічна освіта" дітей на тимчасово окупованих РФ територіях України. Презентація аналітичного звіту

Володимир Кличко та "Українська команда" передали дрони бійцям київської тероборони

Внутрішньополітичні виклики повоєнного відновлення

Наслідки екологічної шкоди внаслідок військової агресії РФ за період діяльності Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України

Внутрішня політика на тлі економіки воєнного стану - стабілізація чи наростання турбулентності

Посівна-2023 під загрозою зриву

Я залишаюся вдома. Жінки-вчені про рік незламності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА