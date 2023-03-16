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12:30 16.03.2023

"Ідеологічна освіта" дітей на тимчасово окупованих РФ територіях України. Презентація аналітичного звіту

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У четвер, 16 березня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Ідеологічна освіта" дітей на тимчасово окупованих РФ територіях України. Презентація аналітичного звіту". Учасники: журналіст, письменник, заступник директора Інституту стратегічних досліджень та безпеки Максим Бутченко; правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський; адвокат, директор ГО "Східна правозахисна група" Віра Ястребова (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (095) 655-43-95 (Віра Ястребова).

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