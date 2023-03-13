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11:25 13.03.2023

Внутрішньополітичні виклики повоєнного відновлення

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У понеділок, 13 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Внутрішньополітичні виклики повоєнного відновлення". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян, політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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