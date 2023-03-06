У понеділок, 6 березня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Наслідки екологічної шкоди внаслідок військової агресії РФ за період діяльності Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України". Учасники: т.в.о. голови Державної екологічної інспекції України (ДЕІ), керівник Оперативного штабу при Держекоінспекції Ігор Зубович; заступник голови комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування, головний координатор Оперативного штабу при Держекоінспекції України Олена Криворучкіна; заступник генерального прокурора України, член Оперативного штабу при Держекоінспекції України Вікторія Літвінова (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (067) 948-39-19.