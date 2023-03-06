У понеділок, 6 березня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Внутрішня політика на тлі економіки воєнного стану - стабілізація чи наростання турбулентності". Учасники: політичний аналітик Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; партнер Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.