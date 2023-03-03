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10:26 03.03.2023

Посівна-2023 під загрозою зриву

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У п'ятницю, 3 березня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Посівна-2023 під загрозою зриву". Учасники: директорка Всеукраїнського національного аграрного форуму Марія Дідух, заступник голови об'єднання "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) Денис Марчук, генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон, генеральний директор фермерського господарства "Родина 2007" Валерій Мартишко, керівник та засновник ПП "Андріївка" Микола Пивовар (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (066) 754-41-29.

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