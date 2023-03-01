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10:30 01.03.2023

Я залишаюся вдома. Жінки-вчені про рік незламності

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У середу, 1 березня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Я залишаюся вдома. Жінки-вчені про рік незламності" та презентація проєкту, присвяченого тим жінкам, які не виїжджали з України та продовжують виконувати свої професійні функції. Учасники: президент Асоціації соціального розвитку через право, здобувач кафедри Конституційного та адміністративного права Юридичного факультету НАУ, голова жіночого руху "Жінки за зміни", модератор прес-конференції Інна Силантьєва; доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України; віцепрезидент Національної академії правових наук України Наталія Кузнєцова; заступник директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної Академії правових наук України Наталія Оніщенко; депутат Київської міської ради, кандидат юридичних наук Ганна Свириденко; доктор юридичних наук, доцент, заступник головного ученого секретаря Національної академії правових наук України, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України Марина Великанова; представник органів місцевого самоврядування, волонтер, керівник Одеської обласної організації "Жінки за зміни" Тетяна Моторна; волонтер, голова БФ "УКРАЇНА +380", заступниця директора Фонду інституційного розвитку української науки Анна Ісламова (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (073) 444-19-27.

 

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