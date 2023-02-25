Володимир Кличко показав "Леопарди" на полігоні в Німеччині, які готуються до відправки в Україну

Віталій Кличко виклав у Телеграм ролік, в якому показав, як Володимир на полігоні в Німеччині бере участь у випробуванні танків Leopard, які невдовзі поїдуть в Україну.

"Танки Leopard з Німеччини готують до відправки в Україну. Наші бійці навчаються управляти ними і невдовзі повернуться в Україну. Прибуде і техніка", - зазначив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що його брат Володимир на полігоні в Німеччині випробовував "котів", яких так чекають в Україні.

"Рік тому я б не подумав, що керуватиму таким "котиком". Рік війни в Україні. Рік страждань. Рік, як наша сила волі стала міцнішою, ніж будь-коли. Такою ж сильною, як цей танк. Дякуємо Німеччині! Дякуємо вільному світу за все, що ви робите для нас, українців. Слава Україні! Героям слава!", - каже у ролику Володимир Кличко.

Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала перші 4 танки Leopard2A4 від Польщі та очікує на наступні поставки танків від західних партнерів найближчим часом.