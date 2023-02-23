Відео

18:45 23.02.2023

Віталій Кличко відвідав одну з військових частин та передав допомогу

1 хв читати
Віталій Кличко відвідав одну з військових частин та передав допомогу

Напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення мер Києва Віталій Кличко привіз допомогу в одну з військових частин і сам отримав подарунок від бійців. Про це він розповів у своєму Телеграм-каналі.

"Відвідав одну із військових частин на Київщині. Там на тренувальному полігоні проходять підготовку та бойове злагодження нещодавно мобілізовані військовослужбовці та досвічені бійці. Отримав від бійців символічний подарунок — каску, яка врятувала життя бійця під Бахмутом. Цей шолом військовій частині в якості допомоги передавало місто", - повідомив Віталій Кличко.

Він розповів, що саме ця бригада давала відсіч агресору на найгарячіших напрямках: захищала аеродром у Гостомелі та обороняла Рубіжне і Сєвєродонецьк на Луганщині. Сьогодні її бійці захищають Україну під Бахмутом на Донеччині.

Військові подякували Віталію Кличку за збережені життя та взагалі за допомогу.

"Київ, як столиця і серце України, від початку широкомасштабної війни не припиняє допомагати нашим військовим. Сьогодні ми знову приїхали не з порожніми руками. Передали військовим допомогу, яку Київ залучив від іноземних партнерів: генератори, каремати, спальники, тепловізори, аптечки, грілки, павербанки, набір ключів для ремонту автомобілів. Безмежна повага та честь кожному, хто б’ється за Україну. Разом ми переможемо!" - наголосив Віталій Кличко.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

ОСТАННЄ

Вигравши війну, не можна програти мир: про перспективи України у 2023 році

Психологічний стан українського суспільства

Чи справді іноземний автобус кращий за український майже на $100 тисяч?

Кульмінація небезпеки для України і Європи. Чи наближається розв'язка у війні?

Діти та війна: презентація дослідження про потреби ВПО та результати роботи програми "Вінтеризація"

Європейський Союз та Фонд Східна Європа представлять новий проєкт підтримки громадського сектора України в умовах війни

Правосуддя щодо війни в Україні: як справдити очікування в реаліях наявних викликів. Результати досліджень

Навіщо Україні Спілка архітекторів. Хто і чому її хоче знищити?

Як вплинуть корупційні скандали на міць дипломатичних тилів України на Заході та перспективи її повоєнного оновлення

В Україні відбувся соціальний мовний проєкт "Говорю"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА