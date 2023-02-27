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11:30 27.02.2023

Зміна ставлення до України у світі за останні 12 місяців

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У понеділок, 27 лютого, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Зміна ставлення до України у світі за останні 12 місяців". Учасники: політичний аналітик Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; політичний аналітик Тарас Семенюк (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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