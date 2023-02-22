У середу, 22 лютого, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка на тему "Психологічний стан українського суспільства" за результатами соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (067) 320-27-54.