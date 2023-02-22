Відео

10:00 22.02.2023

Психологічний стан українського суспільства

1 хв читати

У середу, 22 лютого, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка на тему "Психологічний стан українського суспільства" за результатами соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з соціологічною компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (067) 320-27-54.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

ОСТАННЄ

Чи справді іноземний автобус кращий за український майже на $100 тисяч?

Кульмінація небезпеки для України і Європи. Чи наближається розв'язка у війні?

Діти та війна: презентація дослідження про потреби ВПО та результати роботи програми "Вінтеризація"

Європейський Союз та Фонд Східна Європа представлять новий проєкт підтримки громадського сектора України в умовах війни

Правосуддя щодо війни в Україні: як справдити очікування в реаліях наявних викликів. Результати досліджень

Навіщо Україні Спілка архітекторів. Хто і чому її хоче знищити?

Як вплинуть корупційні скандали на міць дипломатичних тилів України на Заході та перспективи її повоєнного оновлення

В Україні відбувся соціальний мовний проєкт "Говорю"

RePowerUA. Зелена зброя для перемоги України

Прес-конференція щодо недопуску участі в міжнародних змаганнях російських та білоруських спортсменів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА