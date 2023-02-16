У четвер, 16 лютого, о 14.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Діти та війна: презентація дослідження про потреби ВПО та результати роботи програми "Вінтеризація". Учасники: національний директор благодійної недержавної організації "БФ "СОС Дитячі містечка України" Сергій Лукашов; заступниця міністра соціальної політики України Уляна Токарєва; національний програмний директор благодійної недержавної організації "СОС Дитячі містечка України" Дар'я Касьянова; розробник дослідження "Діти та війна", науковець Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Черноусов та інші експерти з питань захисту прав дітей і соціальної допомоги (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція та відеозапис будуть доступні на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (063) 341-90-35 (Вікторія).