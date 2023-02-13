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14:30 13.02.2023

Навіщо Україні Спілка архітекторів. Хто і чому її хоче знищити?

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У понеділок, 13 лютого, о 15.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Навіщо Україні Спілка архітекторів. Хто і чому її хоче знищити?". Учасники: президент Національної спілки архітекторів України Олександр Чижевський; заступниця голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анна Кирій; адвокат Ярослав Яценко; правозахисник Національної спілки архітекторів України Ігор Гец (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 351-52-77.

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