Як вплинуть корупційні скандали на міць дипломатичних тилів України на Заході та перспективи її повоєнного оновлення

У понеділок, 13 лютого, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Як вплинуть корупційні скандали на міць дипломатичних тилів України на Заході та перспективи її повоєнного оновлення". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.