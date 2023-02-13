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11:30 13.02.2023

Як вплинуть корупційні скандали на міць дипломатичних тилів України на Заході та перспективи її повоєнного оновлення

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У понеділок, 13 лютого, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Як вплинуть корупційні скандали на міць дипломатичних тилів України на Заході та перспективи її повоєнного оновлення". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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