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11:59 16.02.2023

Європейський Союз та Фонд Східна Європа представлять новий проєкт підтримки громадського сектора України в умовах війни

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У четвер, 16 лютого, о 12.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Європейський Союз та Фонд Східна Європа представлять новий проєкт підтримки громадського сектора України в умовах війни", де презентують проєкт "Фенікс" і оголосять грантовий конкурс для українських громадських організацій на суму понад 11 мільйонів гривень. Учасники: керівник Секції місцевого та людського розвитку Представництва ЄС в Україні Мартін Шредер (Martin Schroeder), президент Фонду Східна Європа Віктор Лях, менеджерка проєкту "Фенікс" Фонду Східна Європа Ольга Войтович (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація електронною поштою OVoitovych@eef.org.ua (Ольга Войтович,  менеджерка проєкту "Фенікс").

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