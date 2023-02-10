У п'ятницю, 10 лютого, о 10.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "RePowerUA. Зелена зброя для перемоги України". Учасники: голова правління "Global 100% RE Ukraine" Олександр Домбровський; голова правління Біоенергетичної асоціації України (БАУ) Георгій Гелетуха; президентка Professional Associations

of Enviromen-talists of Ukraine (PAEU) Людмила Циганок; голова правління Асоціація енергосервісних компаній України Олексій Корчміт (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція та відеозапис буду доступні на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 557-67-75 (Олексій Корчміт – Telegram, WhatsApp, Viber), korchmit@ukr.net.