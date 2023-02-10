Відео

11:22 10.02.2023

В Україні відбувся соціальний мовний проєкт "Говорю"

1 хв читати

У п'ятницю, 10 лютого, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "В Україні відбувся соціальний мовний проєкт "Говорю". Проєкт задуманий для того, щоб підтримати людей, які хочуть удосконалити свої навички спілкування українською мовою та використовувати її у повсякденному житті. Учасники: керівниця мовного проєкту "Говорю" Наталія Хазан; координаторка мовного проєкту "Говорю" Олена Тонконог; діджей радіо "Хіт ФМ" Даня Білий; діджейка радіо "Хіт ФМ" Юлія Карпова (вул. Рейтарська, 8/5а) Трансляція та відеозапис будуть доступні на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (096) 228-68-44, prostir.2016@gmail.com.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

Оборона дітей України: безкоштовні заняття онлайн для дітей від Ліцею Чурюмова

ОСТАННЄ

RePowerUA. Зелена зброя для перемоги України

Прес-конференція щодо недопуску участі в міжнародних змаганнях російських та білоруських спортсменів

До відома: про скасування на прохання учасників прес-конференції на тему "Чи є вільний доступ потенційних покупців до продажу банківських активів на відкритих торгах?"

Усунення від посади мера 300-тисячного Чернігова - це виклик демократії" - Кличко

Чи є ознаки різкої зміни внутрішньої політичної ситуації в Україні?

Це прецедент: мова йде про кожного мера в Україні

Результати експертного опитування "Образ перемоги", проведеного АЦ "Об'єднана Україна"

Наступ на майнові права профспілок, наслідки для людей

Перекличка тих, хто вижив в агросекторі: як працювати в 2023 році

Медичний канабіс: чому він терміново потрібен в Україні?

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА