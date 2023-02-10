У п'ятницю, 10 лютого, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "В Україні відбувся соціальний мовний проєкт "Говорю". Проєкт задуманий для того, щоб підтримати людей, які хочуть удосконалити свої навички спілкування українською мовою та використовувати її у повсякденному житті. Учасники: керівниця мовного проєкту "Говорю" Наталія Хазан; координаторка мовного проєкту "Говорю" Олена Тонконог; діджей радіо "Хіт ФМ" Даня Білий; діджейка радіо "Хіт ФМ" Юлія Карпова (вул. Рейтарська, 8/5а) Трансляція та відеозапис будуть доступні на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (096) 228-68-44, prostir.2016@gmail.com.