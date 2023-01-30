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11:30 30.01.2023

Чи є ознаки різкої зміни внутрішньої політичної ситуації в Україні?

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У понеділок, 30 січня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи є ознаки різкої зміни внутрішньої політичної ситуації в Україні?". Учасники: політичний експерт Олександр Кочетков; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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