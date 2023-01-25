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10:00 25.01.2023

Наступ на майнові права профспілок, наслідки для людей

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У середу, 25 січня, о 10.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Наступ на майнові права профспілок, наслідки для людей". Учасники: голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, член Президії ФПУ Ярема Жугаєвич, член Президії ФПУ Наталія Землянська, заступник голови правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" Ганна Гайдамака  (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (067) 788-99-41.

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