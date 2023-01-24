Перекличка тих, хто вижив в агросекторі: як працювати в 2023 році

У вівторок, 24 січня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Перекличка тих, хто вижив в агросекторі: як працювати в 2023 році" про проблеми галузі, спровоковані та посилені повномасштабним російським вторгненням. Учасники: голова ради директорів агрохолдингу KSG Agro Сергій Касьянов, генеральний директор групи компаній A.G.R. Group Ігор Шестопалов, трейдер із зернових та олійних культур ГК "Прометей" Володимир Бондарук та генеральний директор групи "Росток-Холдинг" Дмитро Купавцев (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.