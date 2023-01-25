Результати експертного опитування "Образ перемоги", проведеного АЦ "Об'єднана Україна"

У середу, 25 січня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться презентація за участю експертів Аналітичного центру "Об'єднана Україна" перших результатів експертного опитування "Образ перемоги", яке проводили з метою визначення основних параметрів завершення війни.

Учасники: політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких; політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру "Об'єднана Україна" Антон Кучухідзе; політолог, доктор політичних наук Петро Олещук (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за посиланням https://www.united-ukraine.org.ua/ та через електронну пошту tt.united.ukraine@gmail.com.