У вівторок, 24 січня, об 11.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція щодо законодавчого врегулювання ліків на основі медичного канабісу в Україні на тему "Медичний канабіс: чому він терміново потрібен в Україні?" за участю представників пацієнтської та ветеранської спільнот, які мають міжнародний досвід реабілітації після ПТСР. Учасники: волонтер, ветеран армії США Алі Мадіна; співзасновниця ГО "Жіночий ветеранський рух" Катерина Приймак; виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко; засновник ГО "Українська асоціація медичного канабісу" Геннадій Шабас; модератор – голова Координаційної ради БО "100% життя" Дмитро Шерембей (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".. Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Запитання спікерам можна поставити за посиланням. Додаткова інформація за тел. (066) 262-09-59, iryna.k@patients.org.ua (Ірина Клєщова, БФ "Пацієнти України").