У понеділок, 23 січня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Важкий минулий тиждень. Чи є ознаки перелому військово-політичної ситуації?". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; доктор політичних наук, політолог Ігор Петренко, політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями".