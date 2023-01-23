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11:30 23.01.2023

Важкий минулий тиждень. Чи є ознаки перелому військово-політичної ситуації?

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У понеділок, 23 січня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Важкий минулий тиждень. Чи є ознаки перелому військово-політичної ситуації?". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; доктор політичних наук, політолог Ігор Петренко, політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями".

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