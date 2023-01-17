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11:30 17.01.2023

Мобільні шпиталі для перемоги: реалії фронту та досвід

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У вівторок, 17 січня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Мобільні шпиталі для перемоги: реалії фронту та досвід". Учасники: президент фонду "Реконструкції та розвитку України" Артем Гончаренко, перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України Віктор Корж, представниця фонду "Реконструкції та розвитку України" в регіоні Дніпро Олена Крекніна, доктор юридичних наук, професор, військовий Сергій Пєтков, голова правління Фундації "Центр Польсько-Український" Микола Шпаковський, лікар-нефролог, кандидат медичних наук, помічник кафедри нефрології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка Олена Федоренко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Акредитація журналістів: +380953822047 (Ірина Цициліна).

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