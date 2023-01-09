Вплив війни на трансформацію політичної ситеми України - між демократією і авторитаризмом

У понеділок, 9 січня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Вплив війни на трансформацію політичної системи України - між демократією та авторитаризмом". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, політичний експерт Костянтин Матвієнко; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.