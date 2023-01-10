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11:28 10.01.2023

Сприяння деокупації Ічкерії з боку України - плани та перспективи

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У вівторок, 10 січня, о 14.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Сприяння деокупації Ічкерії з боку України - плани та перспективи". Учасники: народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, член постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, голова МФО "Вільна Ічкерія" Олександр Мережко; депутат Верховної Ради України, голова постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи, член МФО "Вільна Ічкерія" Марія Мезенцева; голова руху об'єднаної діаспори Чеченської Республіки Ічкерія "Єдина сила" Джамбулат Сулейманов та заступник голови руху "Єдина сила" Анзор Масхадов (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (097) 885-91-76 (Ганна).

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