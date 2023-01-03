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11:30 03.01.2023

Підсумки 2022 року та перспективи 2023 року

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У вівторок, 3 січня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Підсумки 2022 року та перспективи 2023 року". Учасники: кандидат політичних наук, керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика", міністр молоді та спорту України (2014-2019), волонтер АТО та ЗСУ Ігор Жданов; генерал-майор запасу СБУ, заступник глави СБУ з березня 2014 року до червня 2015 року, директор Агентства з реформування сектору безпеки, експерт з національної безпеки Віктор Ягун; доктор економічних наук, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 385-80-88.

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