У четвер, 29 грудня, о 13.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться публічне обговорення на тему "Щоденник 9-ти місяців війни: зруйноване дитинство". Учасники: представник Офісу генерального прокурора (очікується підтвердження) Юлія Усенко; голова Центру громадянської просвіти "Альменда" Валентина Потапова; аналітик Центру громадянської просвіти "Альменда" Олег Охредько (онлайн); юристка Регіонального Центру прав людини Катерина Рашевська; модератор - проєктна менеджерка ЦГП "Альменда" Марія Суляліна (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (099) 270-57-73 (Анастасія Коношук).