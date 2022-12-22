У четвер, 22 грудня, об 11:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Корпорація "Еталон": відновлення після бомбардувань і обстрілів. Будемо жити". Учасники: президент Корпорації "Еталон" Володимир Бутко, директор ТОВ "Чернігівський автозавод" Андрій Савченко, директор ТОВ "Український кардан" Анатолій Потапенко, директор ТОВ "Чернігівський ковальський завод" Віталій Трейтяк, директор ТОВ "Торговий дім "Еталон Авто" Вадим Шкарупін; виконавчий директор Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром" Юхим Хазан (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (050) 356-24-67 (Віктор Гусєв).