Пресконференція про діяльність найбільшого в Україні паперового підприємства - Київського картонно-паперового комбінату (ККПК) - під час війни

У вівторок, 20 грудня, об 11:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція про діяльність найбільшого в Україні паперового підприємства - Київського картонно-паперового комбінату (ККПК) - під час війни. Учасники: заступник голови наглядової ради АТ "Київський картонно-паперовий комбінат" (Обухів, Київська обл.) Олег Дубровка; директор із правових питань АТ "Київський картонно-паперовий комбінат" Ольга Комар; заступник директора холдингу "Палп Мілл Холдинг ГмбХ" (Австрія) Іво Валчев; надзвичайний і повноважний посол Республіки Австрія в Україні д-р Арад Бенкьо (Arad Benkö) (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (093) 595-15-98 (Марина).