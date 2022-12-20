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10:30 20.12.2022

Пресконференція про діяльність найбільшого в Україні паперового підприємства - Київського картонно-паперового комбінату (ККПК) - під час війни

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У вівторок, 20 грудня, об 11:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція про діяльність найбільшого в Україні паперового підприємства - Київського картонно-паперового комбінату (ККПК) - під час війни. Учасники: заступник голови наглядової ради АТ "Київський картонно-паперовий комбінат" (Обухів, Київська обл.) Олег Дубровка; директор із правових питань АТ "Київський картонно-паперовий комбінат" Ольга Комар; заступник директора холдингу "Палп Мілл Холдинг ГмбХ" (Австрія) Іво Валчев; надзвичайний і повноважний посол Республіки Австрія в Україні д-р Арад Бенкьо (Arad Benkö) (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (093) 595-15-98 (Марина).

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