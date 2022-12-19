Наслідки 2022, перспективи 2023 року

У понеділок, 19 грудня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Наслідки 2022, перспективи 2023 років". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політичний експерт Костянтин Матвієнко; директор соціологічної служби „Український барометр” Віктор Небоженко (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляцію буде доступно на каналі Youtube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.