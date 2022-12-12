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11:29 12.12.2022

Попередні підсумки року

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У понеділок, 12 грудня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Попередні підсумки року". Учасники: політичний аналітик, кандидат філософських наук Валентин Гладких; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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