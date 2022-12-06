Про пресконференцію українського піаніста та композитора Євгена Хмари

У вівторок, 6 грудня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція про новий проєкт музикотерапії під час війни та про роль музичної дипломатії в російсько-українській війні за участю українського піаніста й композитора Євгена Хмари. За час повномасштабної війни було зібрано кошти на придбання восьми легкових автомобілів, один автомобіль екстреної медичної допомоги та два автобуси для фронту, частину коштів було переказано до фондів ЗСУ і UNITED24 (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.