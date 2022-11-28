У понеділок, 28 листопада, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Суспільно-історичні корені соціальної поведінки Росії і росіян, що, зокрема, виявилися в ході поточної війни". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; експерт-міжнародник, дипломат Вадим Трюхан; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.