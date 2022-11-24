У четвер, 24 листопада, о 15.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Збитки, завдані росією екології України за 9 місяців війни". Учасники: в. о. голови Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович; народний депутат України, головний координатор Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ Олена Криворучкіна (вул. Рейтарська, 8/5а). Презентація тут. Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (096) 474-35-13, uapress.shtab@gmail.com.