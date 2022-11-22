У вівторок, 22 листопада, об 11.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Як захиститися ошуканим гостомельцям від незаконних дій начальника Гостомельської селищної військової адміністрації?". Учасники: правозахисник Віктор Медвідь, представники постраждалих сімей, об'єднані в групу "Захист постраждалих інвесторів Гостомеля", представник компанії ТОВ "Вітрувія" (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.