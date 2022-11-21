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11:30 21.11.2022

Чинники стійкого опору України у відсічі російській агресії

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У понеділок, 21 листопада, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Чинники стійкого опору України у відсічі російській агресії". Учасники: політичний аналітик Валентин Гладких; політичний експерт Костянтин Матвієнко; доктор політичних наук, політолог Ігор Петренко (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями".

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