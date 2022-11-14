У понеділок, 14 листопада, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Зимовий сезон для України. Загрози, виклики чи стабілізація?". Учасники: директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політичний експерт Олександр Кочетков (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.