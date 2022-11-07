У понеділок, 7 листопада, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Успіхи і невдачі української політики на тлі осінньої ескалації бойових дій". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.